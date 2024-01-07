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الأحد، 07-01-2024 05:23 م

آل البيت تفوز بمشروع دولي ممول من الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الاخباري - فازت جامعة آل البيت، بمشروع دولي ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 800 ألف يورو، ضمن برنامج إيراسموس بلس للعام 2024.

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وأشاد رئيس الجامعة الدكتور أسامه نصير، بجهود أعضاء الهيئة التدريسية في التعاون البحثي والتشبيك مع مختلف المؤسسات والجهات الدولية والمحلية لتعزيز مكانة الجامعة دوليا وإقليمياً.


وأشار نائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير والجودة الدكتور مهند أكرم، إلى أن المشروع يندرج ضمن المشاريع غير البحثية التي يحث عليها مركز التطوير والجودة، من خلال إيجاد برامج دراسية نوعية جديدة غير تقليدية.

 

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