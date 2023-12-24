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الأحد، 24-12-2023 06:21 م

ندوة حول "تحليل الخطاب اللغوي الأردني والأجنبي في طوفان الأقصى"

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية اللغات الأجنبية في جامعة آل البيت، اليوم الأحد، ندوة "تحليل الخطاب اللغوي الأردني والأجنبي في طوفان الأقصى".

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وقال رئيس الجامعة الدكتور أسامة نصير، إن الندوة تأتي تعبيراً عن استنكارنا للعدوان على غزة وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا هناك، وفي صميم رسالة الجامعة بنشر المعرفة وتوعية الطلبة فيما يتعلق بالقضية المركزية للأمة العربية والإسلامية "فلسطين" والوضع الراهن في غزة.


ولفت إلى أن الندوة تناولت الجانب الأكاديمي والعلمي لما تنشره الصحف ومواقع التواصل العالمية حول طوفان الأقصى.

 

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