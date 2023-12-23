مذكرة تعاون تجمع جامعة آل البيت والمكتبة الوطنية

الوكيل الإخباري - وقع رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، ومدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة مذكرة تعاون بين الجانبين.

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وعبر نصير عن شكره وتقديره على إنجاز هذه المذكرة والتي تعد انطلاقة نحو المزيد من التعاون والعمل المثمر ما بين الجامعة والمكتبة الوطنية مثمنا الجهد المميز المبذول من المكتبة الوطنية والتي تعد من الصروح الوطنية المهمة والتي نعتز ونفتخر بها.



وأكد العياصرة، أهمية هذه الشراكة بين المكتبة الوطنية والجامعة التي كانت السبّاقة بالمشاركة في بناء مشروع الفهرس الأردني الموحد، مبينًا أن نجاح هذا العمل والتعاون المشترك والذي من شأنه أن يعود بالفائدة على الجانبين وفي مجالات عدة.



وتهدف المذكرة التي جرى توقيعها في المكتبة الوطنية، إلى تنمية التعاون بين الجانبين وتبادل المعلومات والمطبوعات والكتب والخبرات في مجال التوثيق والتدريب والوثائق وصور أخرى من شأنها المساعدة على تنمية المعارف الوثائقية وإعداد الأنشطة الثقافية والمهنية لنشر الوعي بأهمية المكتبات، وذلك من خلال وسائل الإعلام.



كما تركز المذكرة على عقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم معارض الكتب والوثائق وضمن الإمكانات المتاحة، والتعاون في مجال أرشفة وثائق جامعة آل البيت وذات البعد الوطني.