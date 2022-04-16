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السبت، 16-04-2022 04:03 م

أبرز المخالفات التي تم ضبطها على الطرق الخارجية منذ بداية رمضان

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الوكيل الإخباري - كشف نائب مدير إدارة الدوريات الخارجية العقيد علي القضاة عن ضبط 29 مخالفة سرعات تزيد على 150 كم/ الساعة منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى مساء أمس الجمعة.

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وقال القضاة عبر إذاعة الأمن العام، اليوم السبت، إنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 214 كم/ الساعة على شارع الـ100 باتجاه الزرقاء، فيما تم ضبط مركبة أخرى على طريق شويعر تسير بسرعة 90-203 كم/ الساعة.

 

وأضاف أن ساعات ما قبل الإفطار تشهد سرعات عالية وغير مبررة، داعيا السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق الخارجية وعدم تجاوزها حفاظا على السلامة العامة.

 

وأشار القضاة إلى ضبط 395 مخالفة استخدام هاتف نقال، و20 مخالفة لسائقين غير مرخصين قانونا يقودون مركبات، بالإضافة إلى ضبط 11 مخالفة قطع إشارة حمراء.

 

كما تم ضبط 36 مخالفة مسير بعكس اتجاه السير، و13 مخالفة تحميل عن الحد المقرر.

 

 

 




 

 


 

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