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الخميس، 03-08-2023 09:56 ص

أبو علي يتفقد مديريات الضريبة في الشمال

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الوكيل الإخباري - تفقد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي عددا من مديريات ومراكز ضريبة الدخل والمبيعات في محافظات الشمال اطلع خلالها على واقع سير العمل في هذه المراكز والخدمات المقدمة للمكلفين والمراجعين.

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واستمع أبو علي إلى إيجاز من رؤساء المراكز حول سير العمل فيها ووجه الى ضرورة تحقيق العدالة الضريبية وتقديم كافة التسهيلات للمكلفين وإنجاز المعاملات بالسرعة القصوى للتخفيف على المراجعين وتسهيل الإجراءات لهم والعمل ما أمكن لتقديم الخدمات الكترونيا دون الحاجة الى مراجعة مكاتب الدائرة.


ورافقه خلال هذه الزيارة عدد من المساعدين ومستشار المدير العام.

 




 

 


 

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