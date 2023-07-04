هام من الضريبة بشأن المتخلفين عن تقديم إقرار الدخل

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انه ضمن اجراءات أتمتة الخدمات الضريبية فان برنامج المتابعة للمكلفين سيبدأ بالسير في اجراءات المرحلة الثانية من المتابعة والتي تشمل متابعة الشركات والمنشأت والموظفين والمستخدمين الملزمين بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2022 ممن لم يقوموا بتسليم الاقرارات خلال الفترة القانونية لتقديم الاقرارات التي انتهت في الثلاثين من نيسان الماضي.

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وستشمل هذه الاجراءات ايضا الموظفين والمستخدمين في المؤسسات العامة والخاصة من الملزمين بتقديم الاقرارات ممن تتجاوز دخولهم من الرواتب والأجور 9 آلاف دينار للأعزب و 18 ألف دينار للمعيل حيث أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهريا من جهة العمل لا يعفيهم من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.



وأوضحت أن اجراءات المتابعة تشمل أيضا المتقاعدين كافة ممن تزيد رواتبهم التقاعدية شهريا عن 2500 دينار شهريا حيث أنهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل لتجاوز دخلهم من التقاعد 2500 دينار شهريا.



ودعت الدائرة المكلفين الذين لم يقوموا حتى هذا الوقت من العام بتقديم اقرارات ضريبة الدخل عن عام 2022 إلى ضرورة تقديمها في أقرب وقت ممكن تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه حيث أن التأخر في تقديم إقرار ضريبة الدخل عن الموعد القانوني الذي انتهى في 30 نيسان، يعرض المكلف الملزم إلى غرامة تتراوح بين 100 دينار إلى 500 دينار بالإضافة إلى تعرضه للتقدير الأولي والإداري.