الثلاثاء 04-07-2023
الوكيل الاخباري

الامن : فتاة حاولت إلقاء نفسها من نافذة منزلها بعمان

الأمير علي بن الحسين نائباً للملك

فيديو - 10 إصابات في عملية اطلاق نار ودهس بتل أبيب

بشرى من وزارة التربية لطلبة التوجيهي

نقابة الصحفيين تدين العدوان على مخيم جنين

وزير التربية: امتحان التوجيهي الأول سار كما خططنا له

وزير الخارجية يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على جنين

بيان صادر عن كتائب القسام: كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال بدقة

مندوب الأردن في جامعة الدول العربية: مستمرون ببذل الجهود لدعم الفلسطينيين

إخلاء البيت الأبيض بشكل عاجل

الثلاثاء، 04-07-2023 11:58 ص

الضريبة: إجراء السحب الثالث لجوائز فواتيري الشهر المقبل

WhatsApp-Image-2022-08-09-at-9.35.08-AM


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
رجح الناطق باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة إجراء السحب الثالث لجوائز تطبيق "فواتيري" خلال شهر آب المقبل.

وقال الطراونة في رده على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن السحب سيشمل كل من قاموا برفع وتحميل الفواتير بعد تاريخ 2 نيسان الماضي وهو موعد السحب الثاني، لافتا إلى أنه سيتم إعلان ترتيبات السحب وأسماء الفائزين في حينه.

وأضاف أن الجوائز ستكون مشابهة لما كانت عليه في السحبين الأول والثاني، وأنه لم يتم الاستقرار بعد على إذا ما سيكون هناك جوائز كبرى أسوة بالسحب الأول.

وأشار الطراونة إلى أن سحوبات جوائز تطبيق "فواتيري" مستمرة في ظل سعي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لترسيخ ثقافة إصدار الفواتير وتشجيع المواطنين على طلبها لقاء شراء أي سلعة أو بدل حصولهم على أي خدمة.

يذكر أن تطبيق فواتيري متاح للتحميل من المواطنين والمقيمين كافة سواء أكانوا مكلفين ضريبيا أو غير مكلفين والتطبيق متاح لجميع الأعمار والفئات، وأن عدد الأشخاص الذين قاموا بتنزيل تطبيق "فواتيري" تجاوز 50 ألف شخص عبر متجر Google play ومتجر App Store.

اضافة اعلان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الامن : فتاة حاولت إلقاء نفسها من نافذة منزلها بعمان

ك

الأمير علي بن الحسين نائباً للملك

Laila (4)

بعد نشر "الوكيل" .. الكهرباء الأردنية توضح حول محول كهربائي تسبب باصابة الطفل أيهم

1688453382510

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التشيكي

وزارة التربية والتعليم

بشرى من وزارة التربية لطلبة التوجيهي

72023315519774599011

نقابة الصحفيين تدين العدوان على مخيم جنين

أخبار متعلقة
17056661951545929698

الضريبة: استكمال إجراءات اعتماد الفاتورة الإلكترونية في الأردن

62fb83d6b25dd (2)

كشف موعد السحب الثالث لجوائز تطبيق فواتيري

634f916d4465c

2.77 مليار دينار تحصيلات الضريبة في 5 أشهر

k9ZwHucXNwJJzpUQAikAth7KVAWhCRktxJKatnQM

الإفتاء: إصدار 247 ألف فتوى شرعية العام الماضي

352348541_266017852610917_6095483978968733040_n

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله

182506

عين على القدس يناقش خطط الاحتلال الخمسية للسيطرة على المدينة المقدسة