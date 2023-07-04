الضريبة: إجراء السحب الثالث لجوائز فواتيري الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

رجح الناطق باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة إجراء السحب الثالث لجوائز تطبيق "فواتيري" خلال شهر آب المقبل.



وقال الطراونة في رده على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن السحب سيشمل كل من قاموا برفع وتحميل الفواتير بعد تاريخ 2 نيسان الماضي وهو موعد السحب الثاني، لافتا إلى أنه سيتم إعلان ترتيبات السحب وأسماء الفائزين في حينه.



وأضاف أن الجوائز ستكون مشابهة لما كانت عليه في السحبين الأول والثاني، وأنه لم يتم الاستقرار بعد على إذا ما سيكون هناك جوائز كبرى أسوة بالسحب الأول.



وأشار الطراونة إلى أن سحوبات جوائز تطبيق "فواتيري" مستمرة في ظل سعي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لترسيخ ثقافة إصدار الفواتير وتشجيع المواطنين على طلبها لقاء شراء أي سلعة أو بدل حصولهم على أي خدمة.



يذكر أن تطبيق فواتيري متاح للتحميل من المواطنين والمقيمين كافة سواء أكانوا مكلفين ضريبيا أو غير مكلفين والتطبيق متاح لجميع الأعمار والفئات، وأن عدد الأشخاص الذين قاموا بتنزيل تطبيق "فواتيري" تجاوز 50 ألف شخص عبر متجر Google play ومتجر App Store.





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