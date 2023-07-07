وفاة إمام مسجد وهو يؤم المصلين في سحاب

الوكيل الإخباري - توفي مساء أمس الخميس، خادم ومؤذن مسجد بني هاشم في منطقة سحاب بالعاصمة عمّان، الشيخ هاني منصور السجدي "أبو عبدالرحمن"، وهو يؤم بجموع المصلين أثناء صلاة العشاء.

اضافة اعلان

وكان الشيخ السجدي صلى بالمصلين في الركعة الأولى وقرأ سورة الفاتحة والتين حتى وصل إلى الآية الخامسة منها (إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) قبل أن يسقط مغشيا عليه ويفارق الحياة.

ونعى أبناء مدينة سحاب الشيخ السجدي داعين له بالرحمة والمغفرة، ومستذكرين مناقبه وخصاله الحميدة وسيرته الحسنة التي لمسها كل من عرفه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.