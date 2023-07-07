الجمعة 07-07-2023
الوكيل الاخباري

أوقاف الكورة تجهز 60 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم

الخلايلة: الكلمة الخبيثة لها جرح عميق في قلب الإنسان

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

النفط في طريقه لتسجيل ثاني زيادة أسبوعية بفضل قوة الطلب

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

وفاة إمام مسجد وهو يؤم المصلين في سحاب

بعد كارثة الغواصة "تيتان".. تعرف على مصير الشركة التي سيرت الرحلة

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة الجمعة وحتى الاثنين المقبل

موسم يفوق التوقعات للبواخر السياحية بالعقبة

الجمعة، 07-07-2023 11:31 ص

وفاة إمام مسجد وهو يؤم المصلين في سحاب

WhatsApp Image 2023-07-07 at 11.15.25 AM


الوكيل الإخباري - توفي مساء أمس الخميس، خادم ومؤذن مسجد بني هاشم في منطقة سحاب بالعاصمة عمّان، الشيخ هاني منصور السجدي "أبو عبدالرحمن"، وهو يؤم بجموع المصلين أثناء صلاة العشاء.

اضافة اعلان

 

وكان الشيخ السجدي صلى بالمصلين في الركعة الأولى وقرأ سورة الفاتحة والتين حتى وصل إلى الآية الخامسة منها (إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) قبل أن يسقط مغشيا عليه ويفارق الحياة.

 

ونعى أبناء مدينة سحاب الشيخ السجدي داعين له بالرحمة والمغفرة، ومستذكرين مناقبه وخصاله الحميدة وسيرته الحسنة التي لمسها كل من عرفه.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
o4fmN

أوقاف الكورة تجهز 60 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن الكريم

820226233517313732521

الخلايلة: الكلمة الخبيثة لها جرح عميق في قلب الإنسان

1688712715352

اختتام الدورة التكميلية لبرنامج حزم اليافعين في شباب الزرقاء

434206

موسم يفوق التوقعات للبواخر السياحية بالعقبة

image (1)

إصابة شخص تعرض للدهس من قبل قارب على شط الغندور في العقبة

120222143327144856771

الأمن العام يوضح تفاصيل التحقيق في قضية مقتل طفل في مأدبا

أخبار متعلقة
Jordan1

وقفة احتجاجية أمام السفارة السويدية في عمّان

429550

السفير الأذربيجاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن

2ddb9163-المركز-الشامل-للخدمات-الحكومية-في-المقابلين (1)

وزارة العدل: 66 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

tEak3KOdJCQIvOGfyrxkncM3OWYvQOcS0nD13905

توقيف رئيس لجنة صدقات وزكاة في عمّان اختلس 416 ألف دينار

2022-09-21

وظيفة شاغرة بالسفارة البلجيكية في الأردن براتب يبدأ من 1050 دينارا - رابط

مواقع-لحجز-الفنادق-ومقارنة-أسعار-الحجوزات-الفندقية

%70 حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم في نهاية الأسبوع الحالي