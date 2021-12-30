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الخميس، 30-12-2021 05:12 م

أبو فرسخ: انتشار أوميكرون سيؤدي للقضاء على كورونا.. والأردن قد يسجل 15 ألف إصابة يومياً

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الوكيل الاخباري - قال استشاري الأمراض النسيجية والسريرية الدكتور حسام أبو فرسخ، الخميس، إن الأردن سيتعرض لموجة غير مسبوقة من فيروس كورونا ستبدأ في شهر كانون الثاني وتصل ذروتها في بداية شهر شباط المقبل.

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وقال أبو فرسخ في بث على موقع اليوتيوب ورصده "الوكيل الاخباري" إن الحالات قد تسجل أكثر من 15 ألف إصابة يومياً بمتحور أوميكرون، إلا أن ذلك لا يدعو للقلق، لأن حالات الإدخال إلى المستشفيات لن تزيد عن الوضع الحالي، بل ربما سيقل، مؤكداً أن عدد إدخال حالات المصابين بمتحور أوميكرون أقل بنسبة 80% من المصابين بمتحور دلتا، إلا أن الوفيات ستبقى مرتفعة لفترة بسبب "دلتا".

 

وكشف أبو فرسخ أنه عند انتشار متحور أوميكرون في الأردن ستكثر أيضاً حالات الزكام، فيختلط على الناس أعراض الرشح وأعراض أوميكرون، مبيناً أن هناك 3 أعراض رئيسية تميز متحور أوميكرون عن الرشح العادي وهي الصداع غير المتناسب مع قوة الرشح، ويستمر لثلاثة أيام بشكل يؤلم الرأس بأكمله، أما العارض الثاني هو الاسهال والاستفراغ مع الرشح، والثالث هو فقدان الشهية التام غير المتناسب مع الرشح.

 

وأضاف أن فقدان حاستي الشم والذوق يكون أقل كثيراً في حالة الإصابة بأوميكرون، وذلك نتيجة الطفرات الكثيرة التي أصابت البروتين الشوكي، والذي كانت وظيفته الالتصاق بمستقبلات هذه الحواس.

 

وبين أبو فرسخ أن الإغلاقات وحجر المصابين لن تؤثر على الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، قائلاً أن مثل هذه الإجراءات ستكون عديمة الجدوى، وستمر أيام على الأردن يجد فيها الشخص أن جميع من حوله مصابون بكورونا، وهذه الإصابة هي التي ستحمي البشرية من الفيروسات والمتحورات القادمة، مؤكداً أن العالم لن يصل إلى المناعة إلا بالإصابة الحقيقية وليست باللقاحات التي يقتصر دورها على تخفيف حدة الإصابة.

 

وأوضح أنه من المتوقع أن تسبب هذه الموجة المنتشرة في العالم مناعة القطيع في العالم، وبالتالي القضاء على وباء كورونا مع بداية موسم الربيع.

 

 




 

 


 

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