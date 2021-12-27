الإثنين 27-12-2021
الوكيل الاخباري

أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة الثقافي

انطلاق مبادرة شبابنا معا لسلامتك بمحافظة البلقاء

العجارمة لـ الوكيل: الحكومة كشفت أن صندوق النقد أجبرها على التعرفة الكهربائية الجديدة

موسكو: الناتو يستعد لنزاع مسلح واسع النطاق مع روسيا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

المتحور أوميكرون و نزلات البرد.. وجهان لعملة واحدة فاحذروا نشره بالخطأ

لبنان يعلن وصوله للمرحلة الرابعة من تفشي وباء كورونا

حفرة امتصاصية في الشارع العام تهدد حياة المواطنين في السلط

توجه نيابي لتقديم مذكرة تطالب الحكومة بعدم رفع ضريبة الهايبرد

عون: حاولت منع الانهيار لكن أهل المنظومة السياسية لم يحسبوا حساب الناس

الإثنين، 27-12-2021 08:21 م

الطبيب الأردني "أبو فرسخ": أوميكرون لقاح رباني مجاني للعالم

26253459


الوكيل الاخباري - قال استشاري تشخيص الأمراض النسيجية والسريرية، الدكتور حسام أبو فرسخ، إن أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد (أوميكرون) قد تكون الأخف في وباء كورونا المستمر منذ سنتين.اضافة اعلان


وأوضح أبو فرسخ، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، صباح الاثنين، أن الأعراض تُشبه إلى حد كبير أعراض الرشح، مع سعال وصداع وتعب في الجسم.

وتابع: “ولكن أعراض فقدان الشم والذوق يبدو أنه أقل كثيرا في المصابين وهذا ربما لأن الالتصاق بمستقبلات ACE2 هو أقل بكثير نتيجة التحورات الكثيرة التي وجدت في البروتين الشوكي”.

وبين أبو فرسخ، أن أوميكرون “يبدو أنه لا ينزل إلى الرئتين بل يبقى في الأجزاء العليا من الجهاز التنفسي (في الأنف والحلق والقصبات الهوائية العليا فقط)”.

وأشار إلى أن من الأعراض المميزة لأوميكرون أكثر من غيره من سلالات كورونا، هو الفقدان التام لشهية الطعام والذي قد يصاحبه استفراغ أو إسهال.

ولفت أبو فرسخ إلى أن الصداع المصاحب للرشح (أكثر من الصداع المعتاد) ربما يكون نتيجة الإصابة بأوميكرون.

وحول فترة حضانة سلالة أوميكرون، بين أنها حوالي 3 أيام (أقل من خمسة أيام كما كان في سلالة كورونا الأصلية)، وهناك دراسات بينت أن حوالي نصف المصابين بالرشح الآن قد يكونون من المصابين بأوميكرون.

وأكد أبو فرسخ، أن متحور أوميكرون سوف يسود العالم كما يبدو مع نهاية شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأشار إلى أن نسبة الوفيات كما تبدو أقل من 1 بالألف، كما أن الإدخالات في المستشفيات أقل من 70% من متحور “دلتا”.

وقال أبو فرسخ، “لو كانت هذه السلالة موجودة معنا منذ بداية الوباء في يناير 2020 لما قلق العالم من عدد الإصابات (والتي ستزداد زيادة مهولة جدا مع أوميكرون) بل أصبحوا فقط يركزون على عدد الوفيات”.

وتابع: “ولذلك فإنني أدعو من الآن وصاعدا بعدم احتساب عدد الإصابات في التقرير اليومي لكورونا، والذي قد يؤدي إلى ترويع الناس من غير داعٍ”.

وأضاف أبو فرسخ: إن صدقت هذه الدراسات الأولية فإنه يعني أننا أمام فيروس خفيف يؤدي إلى أن يأخذ جميع العالم مناعة القطيع السريعة من كورونا خلال أشهر معدودة.

وأوضح، أن “هذا لا شك ينبئ بأن الكورونا سوف تنتهي خلال أشهر بإذن الله من العالم وهذا ما قلنا أنه سيحصل”، في إشارة منه إلى أن أوميكرون “لقاح رباني مجاني” للعالم.

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
102021602119444536806

أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة الثقافي

122021820303843874931

انطلاق مبادرة شبابنا معا لسلامتك بمحافظة البلقاء

فواتير كهرباء - (أرشيفية)

العجارمة لـ الوكيل: الحكومة كشفت أن صندوق النقد أجبرها على التعرفة الكهربائية الجديدة

zsH26a6F3DZGkYaYEiOkuWfuuhXycj2bGXtgGvDr

حفرة امتصاصية في الشارع العام تهدد حياة المواطنين في السلط

820208151718433342996

البلبيسي : 30 مصابا بكورونا خالفوا الحجر في شهر

12202119165846197826068

اللجنة الإعلامية بمحافظة الطفيلة تكرم مدير ثقافة الطفيلة

أخبار متعلقة
11202129102442194628540

الزعبي: ولي العهد وجه بضرورة الوصول للذين لم يتلقوا جرعة اللقاح الثانية

corona-111221-delta_0

"أوميكرون" يثير خوفا غير مبرر ويناقض تصريحات مسؤولي الصحة والاجراءات المشددة

1220217112546383587606

تفاصيل جديدة عن المشتبه بإصابته بأوميكرون في الأردن

main_image61a4859462b42

ارتفاع الإصابات والحذر من وصول "أوميكرون" .. الشارع الاردني يترقب قرارات حكومية

19305Image1-1180x677_d

خبير اقتصادي: الانكماش الاقتصادي وشيك وعلى الحكومة التحوط

Screenshot_10

مركز الأزمات يحذر الأردنيين وينشر معلومات هامة عن المتحور "أوميكرون" - فيديو