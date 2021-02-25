أبو هلالة لـ الوكيل : نمر بمرحلة متقدمة من الانتشار المجتمعي لكورونا

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، وعضو اللجنة الاستشارية للمطاعيم ، الدكتور منير أبو هلالة ، أن الأردن يمر بمرحلة متقدمة من الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا المستجد، نتيجة لازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا ، عدا عن عدد " الإدخالات" إلى المستشفيات وبداية ازدياد عدد الوفيات ونسب الفحوصات الإيجابية .



وأوضح أبو هلالة ، الخميس لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه مع بدء ارتفاع عدد الوفيات لا بدّ من اتخاذ إجراءات حكومية ، لمنع زيادة الإصابات والدخولات .

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وبين ابوهلالة أن الكوادر الصحية محليا أصبح لديها "خبرة ممتازة" للتعامل مع الحالات المتوسطه والشديدة بالإضافة إلى التحديث المستمر للبروتوكول العلاجي.



وثمّن أبوهلالة جهود كلٍّ الوزارات ، الداخليه والصناعة والتجارة والتربيه والتعليم على الجهود المبذولة التي تقوم بها للمساهمه في التحكم في الجائحة، وزاد "أتمنى من المواطنين أن يكونوا عند حسن الظن بهم للتعاون في كافه الإجراءات وأن يكونوا شركاء في التحكم بالمرض".



"الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التعاقدات للحصول على اكبر كميات ممكنه من اللقاحات ، سيكون لها الأثر الكبير في مواجهه الجائحة ، ونتمنّى من المواطنين الإسراع في التسجيل على المنصة ، لغايات التقليل من الإصابات بالفيروس مستقبلا "، وفق أبو هلالة .





ولفت ، أن أخذ اللقاح "سيؤتي أُكله" ، للحالات المتوسطة ، والشديدة في المرحلة الأولى، للوصول مستقبلا إلى المناعة المجتمعية .





وزاد " اللقاح هو الحل الأمثل ، فلقد شاهدنا ذلك في دول مختلفة ، حيث الأثر الكبير للقاح ، للحدّ من خطورة الفيروس". وهذا بالإضافة إلى الطرق التي باتت معروفه من ارتداء الكمامه وغسل الأيدي والتباعد الجسدي .



وفي ردّ حول ما إذا سيشهد شهر رمضان المبارك حظرا شاملا ، اكتفى بالقول " من المبكر جدا الحديث في هذا الشأن".



ودعا أبو هلالة المخالطين للمرضى لعزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوع لعشر أيام وإعادة الفحص في اليوم السابع أو العاشر ، إلا أذا ظهر عليهم أعراض قبل ذلك فيجب أعاده الفحص عند ظهور الأعراض.

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