أخذ عينات من المواد الغذائية المستوردة من سوريا للتأكد من عدم وجود الكوليرا

الوكيل الاخباري - قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الثلاثاء، إن الأردن اتخذ اجراءات احترازية بتشكيل لجنة من وزارة الصحة وضمن قطاعات معنية، للتأكد من عدم وجود الكوليرا في الأردن، بعد اكتشاف حالات في سوريا ولبنان.



وشُكل فريق على معبر جابر الحدودي مع سوريا لأخذ عينات من المواد الغذائية المستوردة من سوريا للتأكد من عدم احتوائها على كوليرا، وقال مهيدات إن جميع الإرساليات تخلو من الكوليرا.



وتحدث مهيدات عبر قناة المملكة ، عن تصنيف المواد لمواد مخصصة للتداول المحلي، ومواد مخصصة للمرور (ترانزيت)، كما صنفت لمواد مكشوفة وغير معلبة، ومواد معلبة لا تخضع للفحص.



وأوضح مهيدات أن العينات تؤخذ من الحبوب والخضار والفواكه المكشوفة وتفحص في المؤسسة، وإذا كانت مصابة تتلف أو تعاد.



ولم يستبعد مهيدات حدوث كوليرا، لكن "لا وجود لبوادر كوليرا في الأردن".

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