الغذاء والدواء توضح حول سعر الدواء في الأردن

الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الاثنين، إنه عند مقارنة سعر الدواء في الأردن فيجب أن تكون المقارنة مع دول متوازية مع الأردن من حيث دخل الفرد والقدرة على انتاج الأدوية الجديدة.



وأضاف خلال حديثه لقناة المملكة أن هامش الربح ثابت لدى كافة الصيدليات العاملة في الأردن عند نحو 19% دون احتساب المصاريف الإدارية من رواتب وإيجار وغيره، مشيرا إلى أن أي خصم يجري على الدواء من الصيدلية يكون من هامش الربح.

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