الإثنين 26-09-2022
الوكيل الاخباري

إعلان قبول الطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية الخميس

المفرق: مواطنون يشكون نقص المياه لتكسر أحد الخطوط بالدندنية

السفارة الأردنية بواشنطن تحذّر الأردنيين

محاضرة حول المخدرات وخطرها على المجتمع بالكرك

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك لآل الرفاعي

الديوان الملكي يهنىء الأميرة إيمان بمناسبة عيد ميلادها

الغذاء والدواء توضح حول سعر الدواء في الأردن

قطر تقرر تغطية نفقات دراسة ابن المرحومة الملازم أول انجود المراعبة وتقديم مساعدة مالية لأسرتها

اتفاقية تعاون بين العقبة الخاصة وجمعية الغوص لحماية البيئة البحرية

اجتماع في اربد يبحث الاجراءات المتعلقة بسلامة الأبنية

الإثنين، 26-09-2022 08:36 م

الغذاء والدواء توضح حول سعر الدواء في الأردن

fffff


الوكيل الاخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الاثنين، إنه عند مقارنة سعر الدواء في الأردن فيجب أن تكون المقارنة مع دول متوازية مع الأردن من حيث دخل الفرد والقدرة على انتاج الأدوية الجديدة.

وأضاف خلال حديثه لقناة المملكة أن هامش الربح ثابت لدى كافة الصيدليات العاملة في الأردن عند نحو 19% دون احتساب المصاريف الإدارية من رواتب وإيجار وغيره، مشيرا إلى أن أي خصم يجري على الدواء من الصيدلية يكون من هامش الربح.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020212203950418705077

إعلان قبول الطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية الخميس

w

المفرق: مواطنون يشكون نقص المياه لتكسر أحد الخطوط بالدندنية

1120192151537764501654

السفارة الأردنية بواشنطن تحذّر الأردنيين

wwwwwww

محاضرة حول المخدرات وخطرها على المجتمع بالكرك

wwwww

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك لآل الرفاعي

308716450_2644929728970500_8321678327500177380_n-926x1157

الديوان الملكي يهنىء الأميرة إيمان بمناسبة عيد ميلادها

أخبار متعلقة
36189966_101

الغذاء والدواء تحتفل باليوم الصيدلي العالمي

c3e812a0-baef-4cc4-a0fe-49ab63d653f7

إحباط محاولة تهريب 10 كغم من مادة الكريستال المخدر بمركز جمرك جابر

main_image630de0584c9ea

الأمن ينشر فيديو لحظة ضبط شخص متورط بالمخدرات بالأردن - فيديو

630ddf3e55bf4

إسكان موظفي أمانة عمّان يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

jPbXmPuK4RKFnMeEbdJxRz2X4QKTtGa4JI5eL6KI

ضبط مركبة تسير بسرعة 215 كم/ساعة على طريق الـ 100

FbVTdp7X0AAQIJp-2048x1456

الملك وولي العهد يستقبلان أوائل التوجيهي - صور