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الثلاثاء، 20-09-2022 12:15 م

الإدارة المحلية تطالب الجهات المانحة بتوسيع نطاق الخدمات البيئية

إدارة-النفايات-الصلبة


الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية، المهندس حسين مهيدات خلال الاجتماع التنسيقي مع المانحين والشركاء للمشاريع البيئية أن مديرية إدارة النفايات الصلبة/ الذراع البيئي للوزارة استطاعت تنفيذ العديد من المشاريع التي تؤكد حرص الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي أطلقتها الحكومة الأردنية عام ٢٠١٥.اضافة اعلان


وأضاف أن الشراكات والجهود الدولية استطاعت أن تضع الأردن في مساره البيئي الصحيح، وأن تسهل مهام الوزارة الإشرافية والرقابية على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة من خلال تنظيم العمل في مجال إدارة النفايات الصلبة لتصبح نموذجا متطورا من خلال ما نفذته من مشاريع بيئية وصحية بأنظمة حديثة عززت مستوى النظام البيئي في المجتمعات وتبنتها الأيدي العاملة كمصدر دخل ونظام حياه اجتماعي واقتصادي آمن.

وطالب مهيدات الجهات المانحة المتمثلة بالاتحاد الأوروبي والمنظمات والدول الداعمة على زيادة التشاركية وتوسيع نطاق الخدمات البيئية لتخدم باقي محافظات المملكة وتوحيد الجهود لجعل الأردن ينعم بنظام بيئي صحي  باتباع معايير الجمع والفرز وإعادة التدوير والوصول إلى منشآت لإدارة النفايات  تدعم النظام البيئي ومقوماته وتوفر فرص عمل تسهم في الحد من مخاطر الفقر والبطالة.

 




 

 


 

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