أردنيون يردون على تصريحات اعتيادية الطلب على الدجاج بالأسواق

الوكيل الإخباري – براءة الشلالدة

تفاعل أردنيون رداً على تصريحات عضو الاتحاد النوعي للدواجن حسن أبو دقر حول بيع ما يقارب 700 ألف طير دجاج يومياً وأن الطلب على الدجاج اعتيادي.

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حيث علق المواطنون عبر منشور على صفحة الفيس بوك لـ "الوكيل الإخباري" أنهم مستمرون بحملة مقاطعة الدجاج لغاية تحقيق مطالبهم بانخفاض أسعار الدواجن.



وشارك البعض من خلال التعليقات على المنشور بوضع كلمة "مقاطع" وذلك لدعم الحملة الشعبية والتي مر عليها أكثر من أسبوع .



وكان ابو دقر قال لـ"الوكيل الإخباري" إن ما يقارب 700 ألف طير دجاج يتم ذبحه وتوزيعه بالأسواق يومياً كالمعتاد.



حيث اعتبر أبو دقر أن حملة مقاطعة الدواجن لم تنعكس على الحركة الشرائية في الأسواق المحلية معللا ذلك أن الحملة اقتصرت فقط على مقاطعة صغار المزارعين ولم يتضرر بها كبار التجار .









