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السبت، 19-11-2022 07:27 ص

أسعار الخضار اليوم محلياً

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4948.480 طن، توزعت على 2659.926 طن خضار،1939.389 طن فواكه، و 349.165 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1452.789 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 50 إلى 75 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 10 إلى 20 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زيتون من 80 إلى 150 قرشاً ، زهرة من 15 إلى 35 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:



 




 

 


 

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