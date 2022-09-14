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الأربعاء، 14-09-2022 07:17 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي الأربعاء

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 2955.219 طن، توزعت على 1777.276 طن خضار،1000.544 طن فواكه، و 177.399 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1621.529 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 30 إلى 45 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء :



 




 

 


 

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