الثلاثاء 13-09-2022
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الثلاثاء، 13-09-2022 07:52 ص

أسعار الخضار في السوق المركزي الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2980.853 طن، توزعت على 1750.077 طن خضار،1055.631 طن فواكه، و 175.144 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1533.089 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 60 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 25 إلى 45 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء :



 




 

 


 

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