أسعار الخضار في السوق المركزي - تفاصيل

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2915.501 طن، توزعت على 1809.124 طن خضار،871.221 طن فواكه، و 235.157 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 278.000 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 55 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زهرة من 15 إلى 30 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء :

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