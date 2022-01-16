الأحد 16-01-2022
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الأحد، 16-01-2022 09:00 ص

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2700.709 طن، توزعت على 1579.527 طن خضار، 839.339 طن فواكه، و281. طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 383.461 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 50 قرش، بطاطا من 40 إلى 55 قرش، بندورة من 8 إلى 18 قرش، خيار من 25 إلى 60 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد:

 


 




 

 


 

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