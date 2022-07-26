الثلاثاء 26-07-2022
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الثلاثاء، 26-07-2022 07:53 ص

أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3355.305 طن، توزعت على 2116.893 طن خضار،1064.460 طن فواكه، و 173.951 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2126.836 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 48 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:



 




 

 


 

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