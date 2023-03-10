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الجمعة، 10-03-2023 05:30 م

أسعار عمرة رمضان للأردنيين.. من 300 - 320 دينار براً و من 550 -600 دينار جواً

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر ممثل شركات الحج والعمرة عصام الشاعر، إن أسعار مناسك العمرة لهذا الموسم سوف تتراوح من 300 -320 ديناراً لرحلات البر، و550 -600 ديناراً لرحلات الطيران. 

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وبيّن الشاعر لـ " الوكيل الإخباري" أنه من المتوقع أن يؤدي مناسك العمرة خلال الشهر الكريم من 30 -50 ألف معتمرا، موضحا أن الرقم قابل للزيادة. 

وأشار إلى أن جميع الترتيبات الخاصة بالموسم من الحافلات والفنادق والأمور اللوجستية جاهزة تماما. 

وتأمل الشاعر أن يكون موسم العمرة هذا العام نشطا وأفضل من المواسم السابق. 

ووفقا للحسابات الفلكية فان أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الخميس الموافق 23 آذار الحالي. 


 




 

 


 

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