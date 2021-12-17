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الجمعة، 17-12-2021 12:49 م

أسماء الفائزين بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا

فلوس


الوكيل الإخباري - أعلن التلفزيون الأردني اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب الخامس لمتلقي مطعوم كورونا، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بهدف تشجيع الأفراد وتحفيزهم على أخذ المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

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وفاز بالجوائز لهذا الأسبوع ستة فائزين هم: إيمان منذر سعيد السلايمة من الزرقاء، منى مصطفى عمر الكردي من إربد، أحمد عبدالقادر العقيلي من عمان، سليمان حسين سلامة ابو قاضوم من العقبة، فاطمة أنور ناصر أبو شخيدم من الزرقاء، سيف نصر الدين الصديق من عمان، حيث تبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز 500 دينار أردني، كما ستصل للفائزين رسائل نصية توضح آلية استلامهم للجوائز.


ويشارك في الجوائز جميع الفئات العمرية التي تتلقى المطعوم خلال الأسبوع الذي يسبق عملية السحب سواء أكانت الجرعة الأولى أم الثانية، إذ يجرى السحب إلكترونياً، ويحدد من خلاله الفائزين عبر الرقم المرجعي الذي يظهر على شهادة المطعوم.


 




 

 


 

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