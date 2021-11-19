الجمعة 19-11-2021
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الجمعة، 19-11-2021 08:12 م

البلبيسي : خطتان للتعامل مع اي مفاجآت بشأن الجائحة

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن الوزارة وضعت خطة (B و C) للتعامل مع أي تطورات بالوضع الوبائي، مجددا التأكيد على أن الوضع مازال تحت السيطرة طالما أن نسبة الدخول ضمن قدرة القطاع الصحي.

ولفت في تصريحات صحفية إلى أن التزام المواطن باجراءات الوقاية العامة شبه معدوم، متسائلا: "هل المواطن يريد انفتاح والسفر وعدم الاغلاق ولا يريد الالتزام بأي شيء؟".

وشدد البلبيسي على أن الوضع بالمرحلة الحالية يحتاج إلى التشدد من قبل الجهات الرقابية وكافة الجهات المعنية لالزام المواطنين باجراءات السلامة العامة.

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