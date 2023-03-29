أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي لوظيفة طابع

الوكيل الإخباري - نشر ديوان الخدمة المدنية أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني العملي لوظيفة طابع المنعقد بتاريخ 1-3-2023 وفقا للاعلانات المنشورة سابقا.
وتاليا الاسماء:
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
أسماء محمد عبد الوالي الحاج
دانه باسم محمد عبده
رزان احمد جميل الشوابكه
رنين هاني مبارك عوض الله
ساره ياسين فارس مغايضه
مروه يوسف مصطفى شاهين
هيئة الأوراق المالية
اسماء محمد عبد الوالي الحاج
دانه باسم محمد عبده
دينا نجي علي الحاج علي
ساره ياسين فارس مغايضه
مروه يوسف مصطفى شاهين
نسرين منير حسن سرحان
هنادي يحيى سلمان ابو دعابس
مستشفى الامير حمزة بن الحسين
اميره جميل عبد العزيز المعيش
دانه باسم محمد عبده
دينا نجي علي الحاج علي
ساره ياسين فارس مغايضه
فداء مصطفى خالد خالد
مروه يوسف مصطفى شاهين
هنادي يحيى سلمان ابو دعابس
بلدية الصفاوي
امجد محمد فردوس الشرفات
ديمة ايوب فايز حبله
بلدية طبقة فحل
ايه محمود محمد ابو خروب
بلدية القطرانة
إبراهيم علي احمد بني عطيه
دينا محمد سلمان بني عطيه
بلدية صبحا والدفيانه
زينب نايف عامر أبو شندي
عامر محمد واكد السرديه
بلدية الجيزة
الاء خالد داوود داوود
انوير محمد سلامة النجم
راية فيصل عايد القومان
رغد ضرغام علي الدهامشة
سعيد ابراهيم محمد ابو مريغي
عماد عواد عقله الدهامشة
فداء زعل الشراري العيفة
فوزه احمد شراري العيفة
لينا محمد جزاع الزبن
ناهد عواد موسى الطيب
بلدية العامرية
ريم عيد جايز الخضر
شعاع ضيف الله مبارك الشموط
عهود لافي عناد البراك
هالة مدالله سالم الشموط
هنادي عفنان دحيلان الهقيش
بلدية الباسلية
اريج صالح محمد الحماد
سندس ايمن احمد الحماد
بلدية العيون
ثامر يوسف سلمان عبد الغني
روان سالم محمود بني سعيد
عهود زهير محمود ابو الخيل