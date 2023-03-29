الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام الأربعاء

انخفاض الذهب عالمياً بفعل تراجع الطلب

الأوضاع الاقتصادية تخفض إقبال الأردنيين على العمرة في رمضان

الأربعاء، 29-03-2023 09:05 ص

أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي لوظيفة طابع

32023131091714069355


الوكيل الإخباري - نشر ديوان الخدمة المدنية أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني العملي لوظيفة طابع المنعقد بتاريخ 1-3-2023 وفقا للاعلانات المنشورة سابقا.

اضافة اعلان


وتاليا الاسماء: 


وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أسماء محمد عبد الوالي الحاج
دانه باسم محمد عبده
رزان احمد جميل الشوابكه
رنين هاني مبارك عوض الله
ساره ياسين فارس مغايضه
مروه يوسف مصطفى شاهين

هيئة الأوراق المالية
اسماء محمد عبد الوالي الحاج
دانه باسم محمد عبده
دينا نجي علي الحاج علي
ساره ياسين فارس مغايضه
مروه يوسف مصطفى شاهين
نسرين منير حسن سرحان
هنادي يحيى سلمان ابو دعابس

مستشفى الامير حمزة بن الحسين
اميره جميل عبد العزيز المعيش
دانه باسم محمد عبده
دينا نجي علي الحاج علي
ساره ياسين فارس مغايضه
فداء مصطفى خالد خالد
مروه يوسف مصطفى شاهين
هنادي يحيى سلمان ابو دعابس

بلدية الصفاوي
امجد محمد فردوس الشرفات
ديمة ايوب فايز حبله

بلدية طبقة فحل
ايه محمود محمد ابو خروب

بلدية القطرانة
إبراهيم علي احمد بني عطيه
دينا محمد سلمان بني عطيه

بلدية صبحا والدفيانه
زينب نايف عامر أبو شندي
عامر محمد واكد السرديه

بلدية الجيزة
الاء خالد داوود داوود
انوير محمد سلامة النجم
راية فيصل عايد القومان
رغد ضرغام علي الدهامشة
سعيد ابراهيم محمد ابو مريغي
عماد عواد عقله الدهامشة
فداء زعل الشراري العيفة
فوزه احمد شراري العيفة
لينا محمد جزاع الزبن
ناهد عواد موسى الطيب


بلدية العامرية
ريم عيد جايز الخضر
شعاع ضيف الله مبارك الشموط
عهود لافي عناد البراك
هالة مدالله سالم الشموط
هنادي عفنان دحيلان الهقيش


بلدية الباسلية
اريج صالح محمد الحماد
سندس ايمن احمد الحماد


بلدية العيون
ثامر يوسف سلمان عبد الغني
روان سالم محمود بني سعيد
عهود زهير محمود ابو الخيل


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-29 at 1.36.55 PM

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

320232322125943617740

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

62385843_1006

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

grilled-lamb-skewers

المطاعم: الحركة ضعيفة

0L5A0349

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

6423feea37908

فرصة استثمارية في المنطقة الحرة/ مطار الملكة علياء

أخبار متعلقة
ديوان الخدمة

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

ديوان الخدمة

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

وظائف

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية

0L5A0204

التدريب المهني تعلن عن وظائف شاغرة

ديوان الخدمة

مياه العقبة تدعو المئات لإجراء المقابلة الشخصية - اسماء

وظائف

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية - تفاصيل