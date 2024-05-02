الخميس 02-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء مادة القمح

الملك يؤكد استمرار الأردن بدوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات بالقدس

بلينكن: إسرائيل يمكنها القضاء على حماس برفح دون اجتياحها

اختتام دورة حول التمكين القيادي للمرأة والمساواة وفق منظور النوع الاجتماعي

19.1 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حاليا

العقبة: انطلاق معسكر الأندية بعنوان"دمج ذوي الإعاقة بالحياة السياسية والحزبية "

بلدية غرب إربد تباشر أعمال الصيانة للمرافق التابعة لها

السعودية : مصرع شخص وفقدان آخر إثر سيول جارفة

غارات تستهدف مطار الحديدة الدولي غرب اليمن

البنك المركزي يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

الخميس، 02-05-2024 03:46 م

الاحتلال يغلق طرقا ويفتش منازل شرق يطا

11173856636080137967664332036362


الوكيل الإخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الطرق المؤدية إلى منطقة واد الجوايا، وتجمع أبو شبان الواقعتين شرق يطا جنوب الخليل.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت عدة طرق بالسواتر الترابية شرق يطا، وفتشت منزل المواطن الفلسطيني أحمد برغش الشواهين، في واد الجوايا بمسافر يطا، وعبثت بمحتوياته.


الجدير بالذكر أن الطرق المؤدية إلى خرب وقرى شرق يطا أُغلقتها الاحتلال منذ عدوانه على قطاع غزة، وتم فتحها من قبل المواطنين الفلسطينيين للوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم، ولكن الاحتلال أعاد أغلاقها بالسواتر الترابية.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
549536

بلينكن: إسرائيل يمكنها القضاء على حماس برفح دون اجتياحها

3c25a1e0-dcb3-11ee-8811-0ff990e3cfd8

لماذا اختار "بايدن" عدم التحدث عن المظاهرات الجامعية الرافضة لحرب غزة؟

resize

قوات الاحتلال تقتحم الحي الغربي لمدينة طولكرم

resize

زوارق إسرائيلية تقصف مراكب الصيادين قرب شواطئ دير البلح

74e49a12683133cba5225df3ccb63c79

مصدر يكشف عن تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة بغزة

Almahriah2024-04-25-01-17-07-756882

اليوم العالمي لحرية الصحافة يصادف غداً .. استشهاد 141 صحفيا منذ بداية الحرب في غزة

أخبار متعلقة
احتلال٢

الاحتلال يعتقل شقيقين بمسافر يطا جنوب الخليل

احتلال

الاحتلال يعتقل طفلا من الخليل

الاحتلال 7

خلال حملة مداهمات واسعة .. الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا من الخليل

resize

الاحتلال يقتحم بلدة شمالي الخليل

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من محافظة الخليل

الاحتلال 7

قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات بالضفة وتعتقل أسيرة محررة