الاحتلال يغلق طرقا ويفتش منازل شرق يطا

الوكيل الإخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الطرق المؤدية إلى منطقة واد الجوايا، وتجمع أبو شبان الواقعتين شرق يطا جنوب الخليل.

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وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت عدة طرق بالسواتر الترابية شرق يطا، وفتشت منزل المواطن الفلسطيني أحمد برغش الشواهين، في واد الجوايا بمسافر يطا، وعبثت بمحتوياته.



الجدير بالذكر أن الطرق المؤدية إلى خرب وقرى شرق يطا أُغلقتها الاحتلال منذ عدوانه على قطاع غزة، وتم فتحها من قبل المواطنين الفلسطينيين للوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم، ولكن الاحتلال أعاد أغلاقها بالسواتر الترابية.







