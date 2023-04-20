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الخميس، 20-04-2023 10:08 م

أسواق إربد تشهد حركة تجارية نشطة مع حلول عيد الفطر

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الوكيل الاخباري - ارتفعت وتيرة النشاط التجاري في أسواق إربد خلال اليومين الماضيين من المواطنين لشراء مستلزمات العيد.

وقال عدد من التجار والمواطنين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نشاط حركة التسوق جاء بسبب صرف رواتب العاملين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص مبكراً ما ساهم بزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

ورصدت وكالة الأنباء الأردنية، حركة شرائية نشطة، بخاصة على شراء الملابس وملابس الأطفال والأحذية، فيما شهدت محال بيع القهوة والحلويات ارتفاعاً نسبياً.

وقال مواطنون، انهم قاموا بترتيب أولياتهم في تلبية احتياجات أسرهم من مستلزمات العيد الأساسية من ملابس الأطفال والقهوة وحلويات الضيافة.

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