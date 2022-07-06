أشغال المفرق تباشر بإعادة تأهيل طريق عين - سختيان

الوكيل الاخباري - باشرت مديرية أشغال المفرق، بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتوسعة طريق عين - سختيان في قضاء رحاب غرب مدينة المفرق.



وقال مدير أشغال المفرق المهندس أيمن السعايدة، إن تأهيل الطريق يعد من أهم المشاريع في قضاء رحاب، نظرا لمطالب المواطنين الكثيرة بتنفيذه والتي تعود لأكثر من 15 عاما، مبينا أنه يخدم فئات كبيرة من أبناء المجتمع المحلي كونه يختصر مسافة كبيرة تقدر بحوالي 24 كيلو مترا، ما يوفر عليهم المال والجهد والوقت.

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