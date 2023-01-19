الوكيل الإخباري -

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قالت إدارة الدوريات الخارجية، الى وجود أعمال صيانة لفواصل التمدد أعلى جسر خو بالزرقاء ، داعية السائقين إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة والتعليمات في الموقع.وبينت الإدارة خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام اليوم الخميس، أن مرتبات المرور متواجدة في الموقع للدلالة والإرشاد على وتقديم يد العون والمساعدة لكافة الأخوة المواطنين.وجددت مديرية الأمن العام، دعوتها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة