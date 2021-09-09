أغلاق 3 منشآت تجارية لمخالفتها أوامر الدفاع في الزرقاء

الوكيل الاخباري- أغلق العاملون في دائرة الشؤون الصحية في بلدية الزرقاء ثلاث منشآت تجارية لمخالفتها أوامر قانون الدفاع.

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وقال رئيس لجنة بلدية الزرقاء بالانابة الدكتور عباس هميسات في بيان وصل "الوكيل الاخباري"، إنّة وخلال جولات كوادر دائرة الشؤون الصحية والرقابية والتفتيشية لتطبيق اوامر الدفاع لمراقبة مدى التزام المواطنين والمنشآت بأوامر الدفاع من حيث تلقي لقاحات كورونا، وارتداء الكمامة، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، قامت باغلاق ثلاث منشآت تجارية ، لم يحصل العاملين فيها على اللقاح ، رغم التنبيهات الحكومية بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية عند فتح القطاعات والمنشأت .



واضاف هميسات ان الكوادر الرقابية والتفتيشية في بلدية الزرقاء تعمل على مدار الساعة لانفاذ وتطبيق اوامر الدفاع .



واهاب هميسات باصحاب المنشآت بكافة نشاطاتها بضرورة الالتزام باوامر الدفاع والتقيد بها تحت طائلة المسائلة القانونية . مؤكداً أن كوادر البلدية المختصة ستقوم باتخاذ اقصى العقوبات على المخالفين والغير ملتزمين بأوامر الدفاع.