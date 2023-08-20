أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية تفتح باب القبولات - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، عن فتح باب القبول في تخصصات البكالوريوس والدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023/2024



وبيّن اعلان الاكاديمية، المنشور عبر صفحة مديرية الدفاع المدني، أنه على الطلبة الراغبين بالالتحاق على الفصل الدراسي الأول 2023/2024 تعبئة الطلب الكترونياً من خلال الموقع الالكترونية لوحدة تنسيق القبول الموحد.



وأضافت أن تخصصات البكالوريوس والدرجة الجامعية المتوسطة في الأكاديمية مدرجة ضمن كليات جامعة البلقاء التطبيقية بمسمى ( أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله للحماية المدنية / الموقر).



وتاليا تخصصات برنامجي البكالوريوس والدبلوم:

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