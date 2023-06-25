أكاديمي من "اليرموك" يحصل على جائزة أفضل عرض لبحث علمي في إيطاليا

الوكيل الإخباري- حصل عضو هيئة التدريس في قسم العلوم الطبية السريرية بكلية الطب في جامعة اليرموك الدكتور لؤي الحسينات، على جائزة أفضل عرض لبحث علمي مقدم في مؤتمر ROMA PAIN DAYS 2023" الذي نظمته مؤسسة باولو بروكاكي في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 15- 17 من الشهر الجاري.

اضافة اعلان



ويحمل البحث الفائز عنوان " "فعالية دواء ديكسميديتوميدين مقابل دواء الفنتانيل في التخدير الشوكي، على ألم ما بعد الجراحة"، وتكمن أهمية هذه الدراسة العلمية للحسينات في تخفيف شدة الألم عن المرضى بعد العمليات المختلفة وتخفيف استخدام العقاقير الخطرة عليهم.



وشارك في المؤتمر باحثون وأكاديميون من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وتركيا والصين.



يُذكر أن الحسينات حاصل على الزمالة السريرية في العناية الحثيثة في التخدير من جامعة فيرارا الإيطالية.