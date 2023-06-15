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الخميس، 15-06-2023 01:21 م

أمسية ثقافية فنية في قرية الحمة الأردنية بلواء بني كنانة

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الوكيل الإخباري- نظم ملتقى شعلة اليرموك الثقافي، مساء أمس الأربعاء، أمسية ثقافية فنية من ليالي بني كنانة الإبداعية في قرية الحمة الأردنية، بمناسبة اختيار لواء بني كنانة "لواء الثقافة الأردنية لعام 2023".

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وجاءت الأمسية التي رعى فعالياتها، رئيس بلدية بني كنانة، خالد المحامدة، بالتعاون مع ملتقى جدارا "أم قيس" الثقافي، وجمعية الكنانة للثقافة والفنون، وجمعية إعلاميي بني كنانة، ومنتدى أبناء اليرموك الثقافي وصالون بني كنانة الثقافي ومبادرة نون للقراءة والإبداع.


وأكد رئيس ملتقى شعلة اليرموك الثقافي الدكتور الشاعر إبراهيم الطيار، أهمية أن تبقى ليالي بني كنانة الإبداعية مصدر فرح ومنبراً ثقافياً مميزاً لكل المبدعين.


وتضمنت الأمسية قراءات شعرية ونثرية قدمها الشعراء حسن البوريني، ونضال الرفاعي، وحسين الترك، ومحمد بني ياسين، ومحمد العودات، والدكتور إبراهيم الطيار، إضافة الى فقرات فنية تراثية متنوعة قدمتها فرقة أبيلا التابعة لجمعية الكنانة للثقافة والفنون بقيادة الفنان عدنان عمارنة، وأغان شعبية بمشاركة الفنانين يوسف عبيدات وناجح عمارنة، وعزف على العود للفنان نزار العيسى وفارس فندي.


وفي نهاية الأمسية التي أدارها الأديب موسى النعواشي، تم تكريم المشاركين في الأمسية والقائمين عليها.

 




 

 


 

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