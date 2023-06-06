اليرموك: نعقد الأمل الكبير على الجيل الشاب في كل ما يتعلق بالبحث العلمي

الوكيل الإخباري- قال رئيس جامعة اليرموك إننا نعقد الأمل الكبير على الجيل الشاب في كل ما يتعلق بالبحث العلمي، الأمر الذي يتطلب من مؤسسات التعليم العالي المختلفة تمكين طلبة الجامعات وتزويدهم بمهارات البحث العلمي والمعارف، وتدريبهم لتوجيه طاقاتهم وأفكارهم المبدعة، نحو التميز والإبداع واتقان البحث العلمي في عصر التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الذي بات يشكل بيئة علمية خصبة للإبداع والتميز والابتكار والتشارك بين مختلف التخصصات العلمية، ولم يعد فيه التباطؤ في التقدم ومواكبة هذه المتغيرات خيارا مطروحاً.

اضافة اعلان



وأضاف ان جامعةُ اليرموكِ وضعَت البحث العلميّ ضمن أولى أولوّياتها، وجَعلت الارتقاء به على مُستوى الجامعة هدفًا رئيساً، ينعكسُ بدورِه على التَصنيف العالمي للجامعة ويرفع سُمعَتها إلى المُستوى الذي تستحق، لافتا إلى أن البحث العلمي الذي نسعى إليه يُعنى بسدّ حاجات المُجتمعات، وتقديم الحلول للمشكلات التي تُعاني منها، وفتح آفاق جديدة لإمكانات عمليّة تنهض بواقع الحال، مع التركيز على البحث العلمي في جوانب تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بفروعها المُختلفة والتي امتدت إلى كافةِ مناحي الحياة الحديثة وتحظى باهتمام بالغ من الصناعة والأكاديميا من جهة، والبحث العلمي في ما يتعلق بــ "الحياة الخضراء"، وكل ما يأتي ببدائل ومنتجات صديقة للبيئة، تُقلِلُ من تأثير النشاط الإنساني السلبي على كوكبِ الأرض.



وأكد مسّاد على أهمية "الشراكات البحثية" في عصر تداخلت فيه العلوم مع بعضها، واكتسبت بذلك عُمقًا وميزةً لتحقيق نتائج أهم مما كان سيُنجزه كلُ علم على حِده، ويشكلَ دُفعةً قويةً باتجاه الاستثمار في المُنتج البحثي.



عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور أيمن حمودة أشار إلى أن البحث العلمي يعد ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد المتين في الدول المتقدمة، التي تعمل جاهدة من اجل تعزيز الشراكات البحثية بمختلف أشكالها، والتي يعد إيجاد مستثمر مهتم بتمويل المشروع البحثي وتحويل نتائجه إلى فرصة استثمارية ناجحة من أهمها، لافتا إلى ان قسم نقل التكنولوجيا في العمادة يعمل على تحديث تعليمات حفظ الملكية الفكرية وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على التقدم بتسجيل براءات اختراع، مشيرا إلى أن القسم استقبل عددا من طلبات تسجيل براءات الاختراع من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، مستعرضا ما تقوم به العمادة من إجراءات من أجل إجراء شراكات بحثية فعالة، والتشبيك طويل الأمد مع فرق بحثية عالمية معروفة.

