الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني يسعف سيدة بقارب مطاطي بسبب وجود سيل في الأزرق

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

عطلة رسمية في كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية الخميس المقبل

8 وفيات و 13 اصابة بحادث سير مروع في البادية الشمالية - صور

صدور إرادة ملكية سامية - تفاصيل

الضمان: صرفنا 1.6 مليار دينار كحمايات اجتماعية 90% منها رواتب تقاعدية

أوستن يتجاهل دور الاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية

أغنى 6 نساء عصاميات في العالم.. صنعن ثروة بالمليارات من لا شيء - أسماء

الإفتاء: إصدار 247 ألف فتوى شرعية العام الماضي

الشمالي : رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف زيادة دخل الفرد بنسبة 3%

الثلاثاء، 06-06-2023 04:09 م

اليرموك: نعقد الأمل الكبير على الجيل الشاب في كل ما يتعلق بالبحث العلمي

الجامعممممممممعععععععععععععة


الوكيل الإخباري- قال رئيس جامعة اليرموك إننا نعقد الأمل الكبير على الجيل الشاب في كل ما يتعلق بالبحث العلمي، الأمر الذي يتطلب من مؤسسات التعليم العالي المختلفة تمكين طلبة الجامعات وتزويدهم بمهارات البحث العلمي والمعارف، وتدريبهم لتوجيه طاقاتهم وأفكارهم المبدعة، نحو التميز والإبداع واتقان البحث العلمي في عصر التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الذي بات يشكل بيئة علمية خصبة للإبداع والتميز والابتكار والتشارك بين مختلف التخصصات العلمية، ولم يعد فيه التباطؤ في التقدم ومواكبة هذه المتغيرات خيارا مطروحاً.

اضافة اعلان


وأضاف ان جامعةُ اليرموكِ وضعَت البحث العلميّ ضمن أولى أولوّياتها، وجَعلت الارتقاء به على مُستوى الجامعة هدفًا رئيساً، ينعكسُ بدورِه على التَصنيف العالمي للجامعة ويرفع سُمعَتها إلى المُستوى الذي تستحق، لافتا إلى أن البحث العلمي الذي نسعى إليه يُعنى بسدّ حاجات المُجتمعات، وتقديم الحلول للمشكلات التي تُعاني منها، وفتح آفاق جديدة لإمكانات عمليّة تنهض بواقع الحال، مع التركيز على البحث العلمي في جوانب تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بفروعها المُختلفة والتي امتدت إلى كافةِ مناحي الحياة الحديثة وتحظى باهتمام بالغ من الصناعة والأكاديميا من جهة، والبحث العلمي في ما يتعلق بــ "الحياة الخضراء"، وكل ما يأتي ببدائل ومنتجات صديقة للبيئة، تُقلِلُ من تأثير النشاط الإنساني السلبي على كوكبِ الأرض.


وأكد مسّاد على أهمية "الشراكات البحثية" في عصر تداخلت فيه العلوم مع بعضها، واكتسبت بذلك عُمقًا وميزةً لتحقيق نتائج أهم مما كان سيُنجزه كلُ علم على حِده، ويشكلَ دُفعةً قويةً باتجاه الاستثمار في المُنتج البحثي.


عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور أيمن حمودة أشار إلى أن البحث العلمي يعد ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد المتين في الدول المتقدمة، التي تعمل جاهدة من اجل تعزيز الشراكات البحثية بمختلف أشكالها، والتي يعد إيجاد مستثمر مهتم بتمويل المشروع البحثي وتحويل نتائجه إلى فرصة استثمارية ناجحة من أهمها، لافتا إلى ان قسم نقل التكنولوجيا في العمادة يعمل على تحديث تعليمات حفظ الملكية الفكرية وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على التقدم بتسجيل براءات اختراع، مشيرا إلى أن القسم استقبل عددا من طلبات تسجيل براءات الاختراع من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، مستعرضا ما تقوم به العمادة من إجراءات من أجل إجراء شراكات بحثية فعالة، والتشبيك طويل الأمد مع فرق بحثية عالمية معروفة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
rshDmAZjYN3YKScvzzf7BqaJPk81FhVjGoJ2QYGG

الدفاع المدني يسعف سيدة بقارب مطاطي بسبب وجود سيل في الأزرق

2023_05_13_09_07_50

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

3ba65347-ea34-4469-85ee-899727199372

"الأردنية" تعاين واقع المشاركة السياسية والحزبية لدى الشباب

LjrS7slxzbZBihLwKSNKnjXDNgVOTU9H0UBl9reS

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يلتقي منظمات دولية

9202213104131622399187

عطلة رسمية في كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية الخميس المقبل

5eb2e946-153e-4963-9b5e-8ec0b6aea175

8 وفيات و 13 اصابة بحادث سير مروع في البادية الشمالية - صور

أخبار متعلقة
4a3f1779-2361-41b9-8b6c-a42da7fbb53c

الدبعي يرأس الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين المختصين في قطاع التعليم العالي

445612

مجلس التعليم العالي يُقر تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية

E85HpAgXsAIcPFk-1

قطر تتيح لطلابها الابتعاث الحكومي في أربع جامعات أردنية

ee

تخريج 35 ممرضاً ببرنامج الدبلوم المهني بالرعاية الصحية الأولية

6465fc2705dac

جامعة أردنية تخفض الرسوم الدراسية لجميع الطلبة اللاجئين

48748f2f-03db-4b6f-8758-6b84ac4d5f17

الأردنية تطلق أعمال مؤتمرها ومنتداها الأول للأعمال والاقتصاد الرقمي 2023