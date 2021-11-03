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أكثر أسماء الذكور والإناث أطلقها الأردنيون على مواليدهم في 2021

الأربعاء، 03-11-2021 03:21 م

أكثر أسماء الذكور والإناث أطلقها الأردنيون على مواليدهم في 2021

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -كشف مصدر في دائرة الاحوال المدنية والجوازات أن اسم (محمد) كان الاسم الأكثر شيوعاً بين مواليد الأردن الذكور العام الحالي 2021 ، في حين كان (ميرا) الاسم الأكثر شيوعاً بين الإناث .اضافة اعلان


وأشار المصدر لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء إلى أن اسمي: يوسف ، وعُمر ، كانوا في المرتبتين الثانية والثالثة للاسماء الاكثر شيوعاً بين الذكور ، في حين كان اسمي : سلمى ، و (وتين) بين الاناث بعد ميرا.

وبلغ عدد الذكور الذين اطلق عليهم اسم محمد : (5926) طفلاً، بينما بلغ عدد الاطفال الذين اطلق عليهم اسم يوسف (2241) طفلا ، وعُمر(2041) طفلا منذ بداية العام  الحالي. 

اما الاناث: ميرا: (1401) طفلة ، سلمى : 1390 ، وتين : (1297) . 

يشار الى ان اسم "وتين" الذي كان من الاسماء الشائعة لمواليد الاناث في الاردن للعام الحالي يعني الشريان الرئيسي الذي يقوم بتغذية الجسم بالدم النقي الذي يخرج من القلب.

 




 

 


 

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