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السبت، 05-02-2022 08:28 ص

أكثر من 120 ألف إصابة كورونا نشطة في المملكة

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 127 ألفا و580 حالة حتى صباح اليوم السبت.

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ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 13 ألفا و288 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 17 حالة وفاة أمس الجمعة.


وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و301 ألفا و 492 إصابات.


كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و 160 ألفاً و 624 حالة شفاء.
و أودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 744 ألفا و 588 حالة وفاة حول العالم.


 




 

 


 

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