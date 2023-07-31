الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه أمني لمستخدمي طريق الزرقاء - المفرق

احالات للتقاعد المبكر في وزارة التربية - أسماء

قانونية النواب تقر معدل السير لسنة 2023

"أكيد" يرصد 19 إشاعة في تموز

رفع سعر البنزين 90 قرشين ونصف و3 لبنزين 95 و4 قروش للديزل

اطلاق أكبر حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة

توضيح حكومي حول قرار منع بيع الخبز بالمحال التجارية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

شؤون المرأة تختتم برنامج التوجيه لعضوات المجالس المنتخبة

هذه المخالفات التي تُحجز فيها سيارتك بمشروع قانون السير الجديد

الإثنين، 31-07-2023 05:50 م

"أكيد" يرصد 19 إشاعة في تموز

388838528


الوكيل الإخباري - سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، 19‎ إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر تموز، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، منخفضة بمقدار 30 إشاعة عن شهر حزيران الماضي، الذي سجل 49 إشاعة.

اضافة اعلان


وقال المرصد، اليوم الاثنين، في تقريره الشهري الخاص بالإشاعات، إنه طور منهجية كمية ونوعية لرصد الإشاعات، وفق تعريف الإشاعة بأنها "المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأن عام أردني، أو بمصالح أردنية، والتي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف شخص تقريبا، عبر وسائل الإعلام الرقمي.


‏‎وبين (أكيد) انه من خلال عملية الرصد خلال أيام شهر تموز، تم نفي 19 إشاعة، حيث تصدرت شائعات الشأن العام المرتبة الأولى، مسجلة 9 إشاعات وبنسبة 47 بالمئة، ثم جاءت في المرتبة الثانية الإشاعات الاجتماعية 4 إشاعات وبنسبة 21 بالمئة، وحلت في المرتبة الرابعة إشاعات المجال الأمني، مسجلة إشاعتين بنسبة 11 بالمئة، أما المجال السياسي، فقد سجل إشاعة واحدة ليحل في المرتبة الخامسة بنسبة 5 بالمئة، في حين لم يسجل القطاع الصحي أية إشاعة.


وقال المرصد إنه تتبع مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصات النشر العلنية، لا سيما شبكات التواصل الاجتماعي، فتبين لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أن حصة المصادر الداخلية، سواء كانت تواصلا اجتماعيا أو مواقع إخبارية، قد بلغت 18 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر تموز بنسبة بلغت 95 بالمئة، فيما سجلت إشاعة واحدة من مصدر خارجي، بنسبة بلغت 5 بالمئة.


وأضاف أن 12 إشاعة، بنسبة 63 بالمئة، كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، فيما روج الإعلام لسبع إشاعات بنسبة بلغت 37 بالمئة.


‏‎ ويرى مرصد (أكيد) في قضية الإشاعات وانتشارها، أن القاعدة الأساسية في التعامل مع المحتوى الذي ينتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقق من مصدر موثوق.


‏‎وقال إن الاعتماد على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار من دون الأخذ بالاعتبار دقة المحتوى من عدمه يتسبب بنشر الكثير من الأخبار غير الصحيحة والبعيدة عن الدقة، بما يسهم بترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضللة والخاطئة.


‏‎وبين أكيد، أنه اعتمد على تحديد الإشاعات الواضح بأنها غير صحيحة، أو تلك الأخبار التي ثبت عدم صحتها بعد نشرها خلال الأيام التي تلت النشر، وأنه طور مجموعة من المبادئ الأساسية للتحقق من المحتوى الذي ينتجه المستخدمون، بصرف النظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيا أو مكتوبا، أو مسموعا أو مقروءا؛ إذ توضح هذه المبادئ ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتخاذ قرار نشر المحتوى المنتج.

 

‏‎وأكد أنه عادة ما تزدهر الإشاعات في الظروف غير الطبيعية، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعية.. وغيرها، وهذا لا يعني "عدم انتشارها" في الظروف العادية، كما يتم ترويج الإشاعات بشكل ملحوظ في بيئات اجتماعية، أو سياسية، أو ثقافية من دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
362273587_595762162726963_989088399060103820_n

تنويه أمني لمستخدمي طريق الزرقاء - المفرق

وزارة التربية والتعليم

احالات للتقاعد المبكر في وزارة التربية - أسماء

image (70)

رفع سعر البنزين 90 قرشين ونصف و3 لبنزين 95 و4 قروش للديزل

64c7bcb48e8b1

إنقاذ سلحفاة بحرية علقت بقنوات تبريد المنطقة الصناعية بالعقبة

358146105_617488710514668_2977039767210259768_n

اطلاق أكبر حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة

72023291408252529891

توضيح حكومي حول قرار منع بيع الخبز بالمحال التجارية

أخبار متعلقة
64a41364bb605

وزير الخارجية ينقل تهاني الملك لأردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا

WhatsApp Image 2023-07-04 at 2.58.10 PM

السقاف تزور منطقة المفرق التنموية والثريا الصناعية وتتابع سير العمل في المشاريع الجديدة

368336-654964494

مهم من المواصفات حول احتساب أجرة التكسي

1688453382510

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التشيكي

WhatsApp Image 2023-07-03 at 10.22.31 AM

وزير الخارجية يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على جنين

64a3da27e5404

مندوب الأردن في جامعة الدول العربية: مستمرون ببذل الجهود لدعم الفلسطينيين