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الإثنين، 17-01-2022 03:44 م

ألف دينار غرامة لشخصين أسهما بنشر فيروس كورونا

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الوكيل الإخباري - غرَّمت محكمتا بداية جزاء عجلون وجزاء الرَّصيفة شخصين مبلغ 500 دينار لكل واحد منهما بعد أن خالفا تدابير الحجر المنزلي الخاص بمصابي فيروس كورونا.اضافة اعلان


وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الاثنين، إنَّ محكمة بداية جزاء عجلون غرمت شخصا مبلغ 500 دينار والرسوم نتيجة مخالفته تدابير الحجر المنزلي لمصابي كورونا، حيث جرى ادانته بجرم مخالفة أمر الدفاع رقم (17/1/أ) بالإضافة إلى جرم المساهمة بنشر العدوى خلافاً لأحكام المادتين (22و 66) من قانون الصحة العامة.

وأضافت أنَّ محكمة بداية جزاء الرصيفة دانت شخصًا أصيب بفيروس كورونا ولم يلتزم الحجر الصحي، حيث خرج من منزله وراجع مالية الزرقاء وعند التدقيق على اسمه تبين أنه ما زال مصابا بالفيروس وأن مدة الحجر الصحي لم تنتهِ ما يشكل مخالفة لأحكام أمر الدفاع رقم (8/أولاً/2) وبدلالة أمر الدفاع رقم (17/أولاً) المتعلق بعدم التزام المصاب بفيروس كورونا بالحجر المنزلي وقررت المحكمة تغريمه مبلغ 500 دينار والرسوم.

 




 

 


 

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