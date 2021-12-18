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السبت، 18-12-2021 04:40 م

اتفاقية تعاون بين المناطق الحرة وجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية

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الوكيل الإخباري - وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية وجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية "جيبا"، اتفاقية تعاون تقوم بموجبها المجموعة بتقديم الدعم الفني واللوجستي للأخيرة، والتي ستسهم بتسويق وترويج الفرص الاستثمارية بالمجموعة.

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وبحسب بيان عن المجموعة، اليوم السبت، وقع المذكرة رئيس مجلس إدارتها الدكتور خلف الهميسات ورئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس جمال بدران.

 

ودعا الهميسات، إدارة الجمعية، بحضور مدير عام المناطق الحرة الاردنية عبدالحميد الغرايبة، ومدير عام المناطق التنموية المهندسة اروى الحياري، إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة ومنطقتي عجلون والبحر الميت التنمويتين والاستفادة من المزايا التي تقدمها المجموعة للمستثمرين، وسبل تسويق وجذب الفرص الاستثمارية بالمناطق الحرة والمناطق التنموية.

 

وبين أن المجموعة يهمها توفير الخدمات والتسهيلات للمستثمرين الاردنيين المحليين او المقيمين خارج المملكة الى جانب المستثمرين العرب والاجانب، داعيا المستثمرين في الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والخدمية الى حصر التحديات والمعيقات التي تواجه اعمالهم ليصار الى متابعتها والعمل على حلها.

 

وعرض الغرايبة نشأة المناطق الحرة والتنموية والمزايا التي تقدمها للمستثمرين للنهوض بالاقتصاد الاردني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية، مؤكدا أن المجموعة تسعى بشكل دائم إلى تطوير وتوفير بيئة أعمال محفزة ومنافسة وممكنة للاستثمار، لاسيما المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي والتي ستكون مخصصة لإقامة وحدات صناعية وتجارية مطوّرة ومركز أعمال متكامل ومجهز بجميع التجهيزات التي تلبي مختلف الاحتياجات الاستثمارية.

 

بدورها، قالت الحياري إن منطقتي البحر الميت والصوان / عجلون بما يتضمنانه من مشروعات مثل كورنيش البحر الميت ومشروع تلفريك عجلون ستمثلان وجهة سياحية جديدة لما فيها من فرص استثمارية حقيقة وذات قيمة مضافة للاقتصاد الاردني.


وعرضت الحياري المزايا الاستثمارية التي وفرتها المجموعة للمستثمر الاردني والاجنبي، مؤكدة أن المجموعة استحدثت فرصا استثمارية تواكب الإمكانيات المالية للمستثمر الأردني وطبيعة عمله من خلال مشروع الكورنيش، إضافة الى مشروعات عديدة تتناسب مع القدرات المالية لمحدودي الدخل في المملكة.


من جانبه ، ثمن بدران جهود المجموعة في تهيئة البيئة الاستثمارية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الجاذبة، والسعي المستمر في سبيل تعزيز التعاون الاستثماري ما بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الجمعية ستبدأ قريباً بترتيب زيارات ميدانية لأعضاء ومنتسبي الجمعية، بهدف اطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الحرة والتنموية للمساهمة بترويجها وإقامة مشروعات استثمارية اقتصادية في المنطقة الحرة الجديدة بمطار الملكة علياء الدولي.

 




 

 


 

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