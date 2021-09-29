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الأربعاء، 29-09-2021 03:10 م

ألمانيا تدعم برنامج الأغذية العالمي لمساعدة اللاجئين في المملكة

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الوكيل الإخباري - أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن ألمانيا قدمت مساهمة إضافية قدرها 20 مليون دولار أميركي لتفادي تنفيذ التخفيضات المخطط لها في المساعدات الغذائية المقدمة لنحو 110 آلاف لاجئ في تشرين الأول المقبل.

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واكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأردن بيرنهارد كامبمان، في مؤتمر صحفي مشترك، عقد اليوم الأربعاء في مقر البرنامج في عمان، التزام بلاده تجاه دعم الحكومة الأردنية وبرنامج الأغذية العالمي في تلبية الاحتياجات الغذائية لنحو نصف مليون لاجئ في الأردن.


وقال كامبمان: "يسعدنا أن تأتي زيادة التمويل الذي قدمناه في الوقت المناسب تمامًا لتجنب التخفيضات الوشيكة في المساعدات الغذائية، وعندما تتزايد الاحتياجات، تحتاج أسر اللاجئين المستضعفة إلى دعم مستمر"، منوها بدور البرنامج في تلبية احتياجات اللاجئين السوريين الذين يعيشون في المخيمات والمناطق الحضرية. 


 




 

 


 

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