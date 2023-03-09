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أمانة عمان تطلق 13 مسارًا سياحيًا ضمن الاحتفالات بيوم المدينة

الخميس، 09-03-2023 09:27 م

أمانة عمان تطلق 13 مسارًا سياحيًا ضمن الاحتفالات بيوم المدينة

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الوكيل الاخباري - ضمن الاحتفالات بيوم المدينة، أطلقت أمانة عمان خلال مؤتمر "سياحة المدن الأردنية/ عمان نموذجًا" والذي عقد أمس الأربعاء في مركز الحسين الثقافي 13 مسارًا سياحيا، بمشاركة وزارة السياحة والآثار، ووزارة الثقافة، والجامعة الهاشمية.

وقال نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان، مندوب أمين عمان لرعاية المؤتمر، إن مدينة عمان تتميز بكونها من المدن العصرية التي تحمل الكثير من الأصالة والعراقة والتاريخ والمواقع السياحة المميزة.

وأشار الهملان إلى توجهات أمانة عمان في مجالات جذب السياحة وذلك انطلاقًا من رؤيتها "نحو مدينة رائدة ذات روح صديقة وقابلة للحياة تعتز بتراثها وأصالتها"، حيث قامت وبالعمل مع الشركاء على العديد من المشاريع التي ساهمت بتنمية المدينة، ومنها مشروع تطوير الساحة الهاشمية، وتأهيل موقع جبل القلعة،

ومشروع المسارات السياحية الذي تم إطلاقه لخلق تجربة سياحية رائدة.

وبين الهملان، بحضور ممثلين عن وزارة السياحة، ودائرة الآثار العامة، وعدد من الجمعيات السياحية، والجامعات الأردنية، أن العمل يسير قدمًا لاتخاذ الإجراءات والترتيبات لإدراج بعض المواقع الهامة على قائمة التراث العالمي.

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