أمانة عمّان: توزيع 10 آلاف كتاب مجاني احتفالا بيوم المدينة

الوكيل الإخباري
- أعلنت أمانة عمان الكبرى عن توزيع 10 آلاف كتاب مجاني ضمن فعالية يوم المدينة الذي يصادف في 2 آذار من كل عام.اضافة اعلان
وقالت الأمانة في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه سيتم توزيع الكتب اعتبارا من الساعة 10 من صباح غد الاثنين وحتى الثالثة ظهرا.
وتاليا أماكن توزيع الكتب:
- المكتبة المركزية وسط البلد/ بجانب المدرج الروماني
- مكتبة قتيبة بسمان حي رغدان / شارع الياقوت، حديقة قتيبة
- مكتبة المقابلين شارع عائشة التيمورية
- مكتبة مرج الحمام دوار الاتصالات حديقة مرج الحمام
- مكتبة صويلح / صويلح حي الكمالية/ شارع الأميرة راية/ المبنى الاستثماري للأمانة/ السوق التجاري