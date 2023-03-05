أمانة عمّان: توزيع 10 آلاف كتاب مجاني احتفالا بيوم المدينة

الوكيل الإخباري

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- أعلنت أمانة عمان الكبرى عن توزيع 10 آلاف كتاب مجاني ضمن فعالية يوم المدينة الذي يصادف في 2 آذار من كل عام.وقالت الأمانة في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه سيتم توزيع الكتب اعتبارا من الساعة 10 من صباح غد الاثنين وحتى الثالثة ظهرا.وتاليا أماكن توزيع الكتب:- المكتبة المركزية وسط البلد/ بجانب المدرج الروماني- مكتبة قتيبة بسمان حي رغدان / شارع الياقوت، حديقة قتيبة- مكتبة المقابلين شارع عائشة التيمورية- مكتبة مرج الحمام دوار الاتصالات حديقة مرج الحمام- مكتبة صويلح / صويلح حي الكمالية/ شارع الأميرة راية/ المبنى الاستثماري للأمانة/ السوق التجاري