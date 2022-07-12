أمريكا تضع الأردن بالمستوى المعتدل لخطر كورونا

الوكيل الإخباري - حل الأردن في المستوى الثاني "معتدل الخطورة" للسفر بسبب تفشي "كوفيد-19"، وفق مقياس المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية.



والمستوى الثاني يضم الدول التي سُجل لديها عدد إصابات يتراوح بين 50 و100 حالة لكل 100 ألف مقيم في الأيام الـ28 الماضية.



وتتواجد 16 وجهة ضمن فئة المخاطر "المتوسطة" هذا الأسبوع.



أما الدول المصنفة ضمن "المستوى الأول لتفشي "كوفيد-19" المتدني، فهي تلك التي سُجل لديها 49 حالة جديدة وما دون لكل ألف مقيم خلال الـ 28 يومًا الماضية.



وأدرجت وجهة واحدة ضمن هذه الفئة بتاريخ 11 أيار، وهي رومانيا، التي كانت مصنّفة ضمن المستوى الثاني الأسبوع الماضي.



وهناك أكثر من 40 وجهة مصنّفة ضمن فئة المخاطر "المنخفضة" هذا الأسبوع، من بينها إندونيسيا، والهند، والفلبين.



وأضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وجهتين عربيتين ووجهتين من أمريكا الجنوبية إلى المستوى الثالث "عالي الخطورة" للسفر بسبب تفشي "كوفيد-19".



وفيما يلي الوجهات الأربعة التي أضيفت إلى المستوى الثالث، أو فئة الوجهات "عالية الخطورة" يوم الاثنين:



لبنان

تونس

بوليفيا

بيرو



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