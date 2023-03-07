أمر مالي حكومي جديد بشأن النفقات الجارية والرواتب

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الوكيل الإخباري - أصدر وزير المالية محمد العسعس الامر المالي رقم (3) لعام 2023 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.اضافة اعلان


واكد العسعس في الأمر المالي رقم 3، على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (3) للسنة المالية 2023 والتي تنص على ان "يتم الانفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة".

كما أكد فيه على نص المادة (15/أ) والتي تنص على ان "يتم الانفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/او خاصة ".

 




 

 


 

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