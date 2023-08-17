الجمعة 18-08-2023
الوكيل الاخباري

صدور حكم قضائي بحق امرأة أرسلت رسالة إلى ترامب

كيف وقع أكبر تاجر مخدرات في إقليم الجنوب بقبضة الأمن؟

الهناندة يؤكد قدرة الشباب على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات

فرصة قوية للشراء.. انخفاض كبير على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

توضيح حكومي حول المساعدات التي تقدم للأفراد

الشيخ العنانزة يتفوق في حفظ القرآن والتوجيهي

نحو 100 مليون كيس بلاستيكي تطرح في البيئة الأردنية سنويا

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

نائب الملك يحيي المدفعية والإسناد الناري على أدائهم

استقالة مدرب نادي الوحدات

الخميس، 17-08-2023 11:43 م

أمسية زاخرة بالأغاني التراثية واللوحات الفلكلورية في ليالي صيف عمان

1691914808860


الوكيل الإخباري - زخرت أمسية مهرجان صيف عمان اليوم الخميس ، بالعديد من الفعاليات على المسرح الرئيسي في حدائق الحسين وأبدعت فرقة تراث الرمثا بتقديم لوحات فنية بالأداء والغناء، كما تم عرض العمل المسرحي الشيق "كوكتيل ضحك ".

اضافة اعلان


وقدم الفنان عيسى السقار والفنان محمود سلطان وصلات من مختلف ألوان الغناء الوطني والتراث الاردني والعربي ووسط حضور كبير من الجمهور .


كما تم في المسرح المخصص للأطفال عرض مسرحية حكايات جحا وسط أجواء كرنفالية ، وفقرة دبكة لمركز زها الثقافي .


وتشتمل أمسية يوم غد الجمعة من المهرجان بالعديد من الفعاليات على المسرح الرئيسي ووصلات غنائية للفنانين حمدي المناصير والفنان رامي شفيق والفنان سائد حتر ، وفرقة كفر جايز ، كما سيتم عرض مسرحية فيروز فتاة رمان على مدرج مسرح الأطفال .


وتتواصل فعاليات مهرجان صيف عمان حتى 20 أب الجاري بفعاليات منوعة على المسرح الرئيسي من فقرات فنية غنائية وتراثية ومقطوعات موسيقية يحييها العديد من الفنانين، حيث وفرت أمانة عمان وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان إلى مواقع الفعاليات داخل الحدائق .


ويستقطب المهرجان الذي يقام للعام 15 على التوالي نخبة من الأصوات الفنية الأردنية والعروض الفلكلورية من التراث الأردني والعمل المسرحي مع توفير مساحة من الترفيه أمام الأطفال .


وخصصت الأمانة من السادسة وحتى التاسعة مساءً طيلة أيام المهرجان للأطفال محطات للألعاب والرسم على الوجوه ومنصات الفنون .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
exFNOhx7qMjwr7nEybVZOvUBPtuCSQQC1R14PNTI

14 طالبًا حققوا النجاح بامتحان التوجيهي بالدور التابعة للتنمية الاجتماعية

283509_5_1588493980

كيف وقع أكبر تاجر مخدرات في إقليم الجنوب بقبضة الأمن؟

1692293301331

الهناندة يؤكد قدرة الشباب على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات

1692293801166

اختتام فعاليات المسابقة السنوية لرمايات الأسلحة الخفيفة مع الجانب الأميركي

1692295102928

محافظ العقبة يلتقي أعضاء مخيم الشباب العربي للريادة والابتكار

32023920653523700659

توضيح حكومي حول المساعدات التي تقدم للأفراد

أخبار متعلقة
11202225154225574531713

الحكومة توضح حول توسيع دائرة المستفيدين من القروض والمساعدات النقدية

أجمل_ما_قيل_عن_الهجرة_النبوية

"أوقاف الرمثا" تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

مطلوب سائقين

تحذير هام إلى جميع السائقين في المملكة

0ea46f0b-6421-4898-8503-2ceff19554bc

اعتقال منفذي عملية اغتيال المسؤول الأممي الذي يحمل الجواز الأردني في اليمن

361599984_820427439655954_2136835737684460116_n

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة العريس الشبول

1689798020755

إربد: انطلاق فعاليات المعسكر التفاعلي في المراكز الشبابية