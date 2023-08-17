أمسية زاخرة بالأغاني التراثية واللوحات الفلكلورية في ليالي صيف عمان

الوكيل الإخباري - زخرت أمسية مهرجان صيف عمان اليوم الخميس ، بالعديد من الفعاليات على المسرح الرئيسي في حدائق الحسين وأبدعت فرقة تراث الرمثا بتقديم لوحات فنية بالأداء والغناء، كما تم عرض العمل المسرحي الشيق "كوكتيل ضحك ".

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وقدم الفنان عيسى السقار والفنان محمود سلطان وصلات من مختلف ألوان الغناء الوطني والتراث الاردني والعربي ووسط حضور كبير من الجمهور .



كما تم في المسرح المخصص للأطفال عرض مسرحية حكايات جحا وسط أجواء كرنفالية ، وفقرة دبكة لمركز زها الثقافي .



وتشتمل أمسية يوم غد الجمعة من المهرجان بالعديد من الفعاليات على المسرح الرئيسي ووصلات غنائية للفنانين حمدي المناصير والفنان رامي شفيق والفنان سائد حتر ، وفرقة كفر جايز ، كما سيتم عرض مسرحية فيروز فتاة رمان على مدرج مسرح الأطفال .



وتتواصل فعاليات مهرجان صيف عمان حتى 20 أب الجاري بفعاليات منوعة على المسرح الرئيسي من فقرات فنية غنائية وتراثية ومقطوعات موسيقية يحييها العديد من الفنانين، حيث وفرت أمانة عمان وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان إلى مواقع الفعاليات داخل الحدائق .



ويستقطب المهرجان الذي يقام للعام 15 على التوالي نخبة من الأصوات الفنية الأردنية والعروض الفلكلورية من التراث الأردني والعمل المسرحي مع توفير مساحة من الترفيه أمام الأطفال .



وخصصت الأمانة من السادسة وحتى التاسعة مساءً طيلة أيام المهرجان للأطفال محطات للألعاب والرسم على الوجوه ومنصات الفنون .