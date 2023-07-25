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الثلاثاء، 25-07-2023 11:24 م

"أوقاف الرمثا" تحتفل بذكرى الهجرة النبوية

أجمل_ما_قيل_عن_الهجرة_النبوية


الوكيل الإخباري - أقامت مديرية أوقاف لواء الرمثا، اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة الهجرة النبوية في المسجد العمري الكبير.

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وتحدث متصرف اللواء، بكر الخنان، عن أثر الهجرة على المجتمع الإسلامي والإنساني، مشيرا إلى أن الهجرة النبوية أرست دعائم تشكيل الدولة.


بدوره، قال مدير الأوقاف، الدكتور رائد حسين جروان، إن حب الوطن من الإيمان وإن المرء يضحي بالغالي والنفيس من أجل وطنه ومسقط رأسه، مبينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قلبه ينفطر حزنا على مكة المكرمة.


وأشار إلى بعض الدلالات والمعاني والعبر المستفادة من هذه الذكرى العطرة للمصطفى صلى الله عليه وسلم.


وتحدث الإمام والواعظ في المسجد الحسيني الكبير، عبدالرحمن محمد عمورة، عن الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية، مشيرا إلى أن المسلمين آثروا المبادئ والقيم على المصالح الدنيوية وحب المال.

 

 

 




 

 


 

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