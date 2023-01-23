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الإثنين، 23-01-2023 08:59 م

أمسية شعرية بنادي أسرة القلم الثقافي بالزرقاء

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الوكيل الاخباري - نظم نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء مساء أمس أمسية شعرية للشاعرين قاسم الطوباسي ورائد حسان، بحضور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي وجمع من الكتاب والشعراء والمهتمين.

وقرأ الشاعر الطوباسي، خلال الأمسية التي أدارها الشاعر قصي إدريس، العديد من القصائد ذات المضامين المتنوعة ما بين الغزلية والوطنية والإنسانية بأسلوب شعري تميز بمتانة ودقة التراكيب والمفردات الشعرية المستخدمة، فيما أعقبه الشاعر رائد حسان الذي قرأ عدداً من القصائد التي اتسمت بجزالة الألفاظ وتنوع الموضوعات الشعرية.

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