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الأحد، 24-07-2022 05:15 م

إطلاق الخطة التنفيذية الطوعية للحماية الاجتماعية في جرش

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الوكيل الاخباري - أطلق مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة، في دار محافظة جرش اليوم الأحد، الخطة التنفيذية الطوعية للحماية الاجتماعية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ومعالجة مشكلة البطالة للنساء والشباب في المحافظة تعهدات الأعوام (2022 - 2025).

وحضر إطلاق الخطة محافظ جرش بالإنابة حمد كرازنة، ورئيس مجلس المحافظة رئيس مؤسسة إعمار جرش رائد العتوم، ومساعد المحافظ لشؤون التنمية ميسون الخصاونة، و رؤساء بلديات المحافظة و مدراء الدوائر الرسمية والهيئات التعاونية و الخيرية.

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