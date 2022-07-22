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الجمعة، 22-07-2022 06:20 م

افتتاح فعاليات معرض الكتاب التفاعلي في العقبة

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الوكيل الاخباري - افتتح محافظ العقبة خالد الحجاج أمس الخميس، فعاليات معرض الكتاب التفاعلي في مركز الأميرة بسمة الذي تنظمه مديرية ثقافة العقبة ضمن برنامج وزارة الثقافة الموازي لفعاليات صيف الأردن.

وتضمن الأسبوع الأول فعاليات الشطرنج بتنظيم من جمعية ملتقى مواهب بلا حدود الثقافية، إضافة إلى معرض لإصدارات وزارة الثقافة التي تباع بأسعار رمزية ومعرض أخر للصناعات الثقافية من إنتاج مركز الأميرة بسمة للتنمية وكرنفال للأطفال وأمسية شعرية شارك فيها الشاعر وصفي المزايدة والشاعر شوكت البطوش .

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