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الإثنين، 25-07-2022 11:19 ص

انطلاق معسكر التأهيل لسوق العمل والتدريب المهني

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الوكيل الإخباري - انطلق، اليوم الاثنين، معسكر مديرية شباب محافظة العاصمة بعنوان "تأهيل الشباب لسوق العمل والتدريب المهني" للذكور ضمن الفئة العمرية من 12 – 15 عاما، بحضور 35 مشاركا في بيت شباب جرش.

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ويهدف المعسكر إلى تمكين الشباب من الأدوات والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة والتعرف على مسارات ومتطلبات سوق العمل وتوجيه الشباب نحو التدريب المهني والفرص المتاحة في هذا المجال.


وعلى صعيد متصل، انطلقت في بيت شباب عمان، فعاليات معسكر تصميم الألعاب الإلكترونية، الذي ينفذ ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022، بحضور 25 مشاركة ضمن الفئة العمرية من 15 – 17 عاما.


ويهدف المعسكر إلى إعداد جيل من الشباب القادرين على تصميم ألعاب الفيديو وإنشاء أفضل الطرق للعب عبر الخوارزميات والبرمجة وإمكانية ترجمة أفكارهم لمشاريع على أرض الواقع.

 




 

 


 

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